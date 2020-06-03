Fenerbahçe'de ödeme sıkıntısı çözüldü

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ortaya çıkan "Basketbolda maaş sıkıntısı" Euroleague yönetiminin devreye girmesiyle çözüldü. Özellikle yabancı basketbolcular, uzun süredir maaş alamadıklarını organizasyona bildirmişti., Euroleague, 2 Haziran'da sarı-lacivertli kulüple iletişime geçti ve gönderdiği yazıda oyunculara 15 Ağustos'a kadar ücretlerinin ödenmesini istedi.Başkan Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertliler, kulübün neredeyse hiçbir gelirinin olmadığı pandemi döneminde gelen yazı üzerine oyunculara 2 aylık ücretlerini ödedi.Kalan ücretlerin ise 15 Ağustos'a kadar ödeneceği Euroleague yönetimine taahhüt edildi. Başkan Ali Koç da hiçbir oyuncunun alacağının kalmaması talimatını vererek sıkıntının daha fazla büyümeden çözülmesini sağladı.Sarı-lacivertli yönetimin, daha önce de benzer ödeme sıkıntıları olmasına rağmen ilk kez böyle bir olayın yaşanmasından dolayı kırgınlık yaşadığı öğrenildi.Daha önce de oyuncuların ödemelerinde bu tarz sıkıntılar olduğu ancak ilk defa böyle bir şikayet yaşandığı öğrenildi. Her ne kadar bunu Euroleague oyunculara sorsa da daha önce şikayette bulunmayan sporcuların pandemi sürecinde böyle bir girişimde bulunması camia içinde rahatsızlık yarattı.