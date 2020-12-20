Fenerbahçe'de ocakta operasyon!

Ligde arka arkaya sıkıntılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de operasyon adım adım yaklaşıyor. Özellikle geçen haftaki Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Samandıra'da takımla toplantı yapan Başkan Ali Koç ilk sinyalleri verdi.



Hafta arasında oyunculara bu sezonun önemini bizzat vurgulayan Ali Koç'un, "Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler" dediği öğrenildi. Hatta takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi. Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.



KABUS GİBİ SÜREÇ



Sarı-lacivertliler Süper Lig'de kâbus gibi bir dönem geçiriyor. Erol Bulut ve ekibi son 6 lig maçında 4 yenilgi aldı. Kadıköy'de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.



