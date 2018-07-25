2012-2013'te Benfica karşısına çıkan Fenerbahçe'nin o zamanki kadrosundan kalan sadece 4 isim var.Bu oyunculardan Volkan Demirel, iki karşılaşmada da 11'de görev yaptı. Salih Uçan, Kadıköy'de 64. dakikada oyuna girmiş, rövanşta ise 90 dakika oynamıştı. Mehmet Topal, İstanbul'daki karşılaşmada sarı kart gördü ve rövanşta cezalı duruma düştü.O takımda yer alan bir diğer oyuncu ise Hasan Ali Kaldırım'dı. Milli sol bek, ilk mücadelede kadroya alınmazken, Lizbon'daki maçta ise kulübede bekledi.