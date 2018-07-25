  •  
    Mina için baş döndüren teklifi böyle duyurdular
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"

Fenerbahçe'de o takımdan 4 kişi kaldı

2012-2013'te Benfica karşısına çıkan Fenerbahçe'nin o zamanki kadrosundan kalan sadece 4 isim var.

Fenerbahçe'de o takımdan 4 kişi kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 12:29
2012-2013'te Benfica karşısına çıkan Fenerbahçe'nin o zamanki kadrosundan kalan sadece 4 isim var.

Bu oyunculardan Volkan Demirel, iki karşılaşmada da 11'de görev yaptı. Salih Uçan, Kadıköy'de 64. dakikada oyuna girmiş, rövanşta ise 90 dakika oynamıştı. Mehmet Topal, İstanbul'daki karşılaşmada sarı kart gördü ve rövanşta cezalı duruma düştü.

O takımda yer alan bir diğer oyuncu ise Hasan Ali Kaldırım'dı. Milli sol bek, ilk mücadelede kadroya alınmazken, Lizbon'daki maçta ise kulübede bekledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için