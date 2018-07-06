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Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter için ülkesinden teklif var.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
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06 Temmuz 2018 11:40
Tecrübeli stoper ülkesi Rusya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Spartak Moskova'dan teklif alan 30 yaşındaki savunmacının da bir an önce bu transferin gerçekleşmesini istediği kaydedildi. Sarı- Lacivertliler, 4 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.

30 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerle çıktığı 44 karşılaşmada 5 gollük performans sergilemişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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