Fenerbahçe'de Ndao sevdası

Fenerbahçe'nin yazın başlayıp ara dönemde hız kesmeden devam eden transfer fırtınası dinecek gibi görünmüyor. Fenerbahçe devre arasında gerçekleştiremediği Ndao transferi için Karagümrük'le ilişkileri sıcak tutuyor. Fenerbahçe'nin devre arasında oyuncu artı para teklifini geri çeviren Hurma, 5 milyon avro isteyince transfer rafa kalkmıştı. Ancak Senegalliden vazgeçmiş değil. Başkanlar seviyesinde gerçekleşen görüşmelerde Süleyman Hurma'nın Ali Koç'un talebine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.



Karagümrük en skorer ismi olan 24 yaşındaki Ndao, 23 maçta 7 gol, 5 asistlik katkısıyla piyasasını artırırken Fenerbahçe, işi sağlama almak için elini çabuk tutuyor. Her iki kanatta görev yapabilen Senegalli ile uzun süreli anlaşma planlanıyor.



FATİH KURUÇUK HAMLESİ



Bu arada yine devre arasında gerçekleşmeyen Fatih Kuruçuk'un transferinin de sezon sonunda bitebileceği kaydedildi.



