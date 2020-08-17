Fenerbahçe'de Nazım Sangare imzaya kaldı

Gökhan, Caner, Novak ve Mert Hakan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Nazım Sangare'yle de söz kesti. Şimdi gözler Antalya ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelere çevrildi.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'de Nazım Sangare imzaya kaldı
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17 Ağustos 2020 10:19
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor... Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare ile de prensip anlaşmasına vardı. Milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirildiği ve Nazım'ın Fenerbahçe'ye gelmeye ikna edildiği belirtildi.

2022'DE BİTİYOR

Tecrübeli sağ bek ile anlaşan Fenerbahçe'nin Akdeniz ekibinin yöneticileriyle görüştüğü ve anlaşma zemini aradığı bildirildi. İki kulüp anlaşmaya vardığı an Sarı-Lacivertliler transferi açıklayacak.

26 yaşındaki sağ bekin Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Nazım, 2017 yılında geldiği Akdeniz ekibinde 80 maça çıktı ve 3 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu. Ayrıca Türk Milli Takımı'na kadar yükselme başarısı gösterdi.

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