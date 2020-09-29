Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Rodrigues kararı

Fenerbahçe Kulübü, transfer dönemi bitmeden iki isimle yolları ayırmak istiyor.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Rodrigues kararı
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29 Eylül 2020 08:59
Fenerbahçe'de transfer dönemi kapanmadan Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile vedalaşma kararı alındı.

Sarı-lacivertliler, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile de kesinlikle yollarını ayıracak.

Galatasaray derbisi kadrosuna bile alınmayan iki oyuncunun bulunan takımlara gitmemeleri hainde sözleşmelerindeki tazminat maddeleri devreye sokulacak ve her ikisiyle de yollar ayrılacak.

Garry Rodrigues'in 1, Dirar'ın ise 2 yıllık sözleşmeleri bulunuyor.



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