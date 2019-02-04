Fenerbahçe'de mutlu günler; 6 puandan daha fazlası

Ali Koç'un başkan seçilmesiyle umut dolu günlere yelken açması beklenen ancak bunun tam tersi bir yıkım yaşayan Fenerbahçe'de sonunda yüzler gülüyor. 19. haftada Kadıköy'de taraftarının müthiş baskısıyla ve Sadık Çiftpınar'ın coşkusuyla son anlarda Yeni Malatyaspor'u yenen ardından da yeni transferlerin havasıyla Göztepe'yi geçen Ersun Yanal'ın öğrencileri, özlenen Fenerbahçe'nin sinyalini verdi. 2-0'lık galibiyet camiayı kucaklaştırdı. Buna en çok da Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük sevindi.Karşılaşma sonrası sohbet edilen Vefa Küçük, "Evladım çok mutluyum çok. Çok mutluyum yahu. Allah'a emanet olun" diye konuştu. F.Bahçeli yöneticiler ise stattan ayrılmak üzere otoparka giderken birbirlerine galibiyeti 'çak' yaparak ve sarılarak kutladı. Arabaların kornaları şampiyon olunmuşçasına çalındı. Yedek kalan oyuncular ise bunu hiç dert etmemişti. Bu sezon sıkça görülen çöküş tablosunun ötesinde herkes gülüyor ve şakalaşıyordu.Sonradan girip Victor Moses'a asist yapan Jailson ile de forma imzalarken keyifli bir sohbet yapıldı. İmzasını özenli ve güzel atmaya çalışan Brezilyalı'ya asistinin mi yoksa imzasının mı daha güzel olduğunu sorduk. O da, "İmzam da çok güzel. Ama asistim daha güzeldi" diye cevap verdi.O sırada karşılaştığımız Mehmet Ekici'ye hücum oyuncularının yeşil krampon giymesi hakkında soru yönelttik. Yıldız futbolcu ise, "Sponsorlardan kaynaklı bir tesadüf oldu. Demek ki uğur getirmiş. Buna gerçekten çok sevindim" şeklinde yanıt verdi