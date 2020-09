Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra sıra Altay'da

Sarı-lacivertlilerde geçen yıl 98 numaralı formayı giyen başarılı kaleci Altay Bayındır, bu sezon 1 numaraya geçince performansını daha da yükseltti. Son iki yılda Eljıf Elmas'ı 16, Muriç'i 20 milyon Euro'ya satan F.Bahçe'de, sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay gösteriliyor. Mükemmel fiziği, gelişime açık yapısı ve genç yaşıyla dikkat çeken Altay'ı İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.



F.Bahçe'de Emre Belözoğlu-Erol Bulut ikilisinin ortak aklıyla yapılan 14 transferle yepyeni bir kadro oluşturulurken, Süper Lig'de geride kalan üç hafta içinde takımın en başarılı ismi olarak Altay Bayındır öne çıktı. Bir kaleci için muhteşem ölçülerdeki fiziği, gelişime açık zihin yapısı ve genç yaşıyla İngiltere ve Fransa kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki Altay, önündeki defans kurgusunun

sağlamlaşmasına paralel olarak, performansını her maç daha da yükseltiyor. Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçının 35 ve 42. dakikalarında Boldrin'in iki tane gollük vuruşunu kurtararak 2-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olan genç kaleci, 3. haftada 0-0 berabere kalınan Galatasaray derbisinde de 5 isabetli şutta gole izin vermedi.



Gelişiminde Knoop'un katkısı büyük



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve gelen kaleci antrenörü Marco Knoop'un özel ilgisiyle gelişimini hızlandıran Altay, yeni hocası Michael Kraft'tan da büyük destek alıyor. Altay Bayındır'ı olumlu yönde etkileyen bir diğer isim; kendisi gibi 22 yaşında olan takım arkadaşı Oytun Özdoğan. Yakın iki dost olan iki kaleci, kamplarda aynı odada kalıyor ve boş vakitlerini birlikte değerlendiriyor. Altay ve Oytun'un birlikte yapmayı en çok sevdiği etkinlik ise masa tenisi maçları. Bu sporda oldukça iddialı olan iki kalecinin kendi aralarında oynadıkları karşılaşmaları bütün takım arkadaşları heyecanla takip ediyor.



'Her türlü yemeği yapabilirim'



Altay Bayındır boş zamanlarında ağırlıklı olarak kitap okumayı ve film izlemeyi tercih ediyor. Son olarak Malcolm Gladwell'in 'Outliners (Çizginin Dışındakiler)' adlı kitabını bitirdiğini söyleyen başarılı kaleci, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hemen Mümin Sekman'ın 'Şampiyon Sözleri' kitabına alıp okumaya başladığını belirtti. Aynı zamanda çok güzel yemek yaptığını söyleyen sarı lacivertli futbolcu, "Yemek kitaplarına bakarak her türlü yemeği yapabilirim. Bu konuda kendime güveniyorum. Yemek yapmayı seviyorum. Her yaptığım da beğeniliyor ama arkadaşlarım en çok tarhana çorbamı seviyor" diye konuşuyor.



'Naim filmini izlerken ağladım'



Aslen Bursalı olan Altay Bayındır, İstanbul'da en çok anne hasreti çektiğini söylüyor. "Annemi çok özlüyorum ama artık alıştım" diyerek özlemini dile getiren Fenerbahçe kalecisi, "Başka şehirde yaşasak da Allahtan çok uzakta değil. Sık sık İstanbul'a geliyor ve hasret gideriyoruz. Çamaşır yıkama, ütü yapma gibi işler elimden geliyor ama yorulmasını istemesem de annem bana geldiği zaman o işleri de yapıyor" ifadesini kullanıyor. Altay, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Naim' filminden çok etkilendiğini belirterek, "O gerçekten çok başka bir insanmış. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından. Naim Süleymanoğlu'ndan etkilenmemek mümkün değil. Hayatını anlatan filmi izlerken kendimi tutamadım, ağladım" dedi.