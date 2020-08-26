Fenerbahçe'de Muriqi için transfer açıklaması

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, fikstür çekiminin ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.



Baki, 1-2 oyuncu daha kadroya katacaklarını belirtirken, "Fenerbahçe'de transfer bitmez. Nokta akışı 1-2 oyuncunun daha peşindeyiz." ifadelerini kullandı.



Lazio ile transfer görüşmeleri yapan Muriqi için de son durumu anlatan yönetici, "Vedat Muriqi ile ilgili açıklama yapmıştık. O açıklamamızın arkasındayız. Fenerbahçe hiçbir zaman oyuncu satma refleksi olan bir kulüp değildir, büyük kulüptür. Herkesin bir bedeli vardır. Masaya Fenerbahçe'yi tatmin edici bir teklif geldiğinde düşünülebilir. An itibariyle Vedat'ın satışı diye bir şey yoktur." dedi.



Vedat Muriqi'nin gitmesi durumunda forvet alacaklarını da söyleyen Selahattin Baki, "Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe'nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat'ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ŞAMPİYONLUĞU GÜZEL"



Şampiyonluğa odaklandıklarını kaydeden idareci, "Çok kötü günler yaşadık hep beraber, ülkece hatta dünya olarak. Bir de üstüne biz kötü bir sezon yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. İki üç ay önceki umutsuzluk biraz daha dağılmış bir durumda. Spor, futbol insanları birleştiriyor. Pandemi döneminde gerçekten bri gün bile durmadık, çok çalıştık. Bunu da transfer dönemi açılır açılmaz açıkladığımız majör transferlerle bence camiamıza göstermiş olduk. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İnşallah ikinci bir pandemi dalgası yaşamadan hayatımıza tekrar adapte olup, kora kor sahada mücadeleye başlamak için sabırsızca bekliyoruz. Kağıt üzerinde transfer şampiyonluğu güzel sözler. Ancak futbol çimde oynanıyor. Mayısta şampiyon olmak çok önemli. İyi başladık, enerjimiz yüksek Fenerbahçe olarak." diye konuştu.



Harcama limitleri için de konuşan Selahattin Baki, "Limitlerle ilgili tavrımızı gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunun ötesinde ben konuşmayayım. Başkanımız söylenmesi gerekenleri söyledi. Kendisi de bu problemi çözmek için canla başka uğraşıyor." mesajını yolladı.







