Fenerbahçe'de müjde: Testler negatife döndü

Fenerbahçe'de ilk koronavirüs testleri pozitif çıkan iki kişinin ikinci testleri negatif çıktı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de müjde: Testler negatife döndü
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14 Ağustos 2020 16:29
Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.



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