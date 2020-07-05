Fenerbahçe'de muhteşem ikili: Ferdi & Altay

Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıda Ferdi Kadıoğlu ile coştu, ikinci yarı da kalecisi Altay Bayındır'ın harika performansı sayesinde 3 puanı elinde tutmayı başardı.



Fenerbahçe'de son dönemde ilk 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu, 25. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında topu kontrol eder etmez çaprazdan kaleye gönderdi ve Beto'yu geçti. Şovuna devam eden Ferdi, 45+2'de bu kez sol çaprazdan iki Göztepeli'yi geçerek rakip ceza sahasına yaklaştı ve uzaktan vuruşunda Beto'nun çabaları yetmedi ve top ağlarla buluştu. 19. lig maçında 4. golüne ulaşan Ferdi, böylece lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gole ulaştı. Bu sezon toplamda 6 gole ulaşan (4'ü ligde, 2'si kupada) genç futbolcu, tüm gollerini Kadıköy'de attı.



78'de oyundan çıktı



Hollandalı oyuncu, 78'de ise sakatlanıp oyuna devam edemezken, sonrasında ise Altay sahneye çıktı. Konuk ekip, skoru 2-1'e getirdikten sonra beraberlik için bastırdı. Özellikle son anlarda İzmir ekibinde Kamil Wilczek'in 86'daki kafa vuruşunu enfes kurtaran 22 yaşındaki file bekçisi, uzatmanın son dakikası olan 90+6'da yine Kamil'in kafasını kurtarıp geceye Ferdi ile birlikte damgasını vurdu. Altay'ın ilk devrenin henüz 4. dakikasındaki kurtarışında da topa vuran isim yine konuk ekipten Kamil'di!



Ferdi, "İki gol attığım için çok mutluyum ama bunu takımın yardımıyla yaptım. Savaştık, kazandık. Taraftarın benim oynamamı istemesinden dolayı mutluyum, onlara neler yapabileceğimi gösterdim" diye konuştu.



Altay, "Galibiyete ulaştığımız için çok mutluyum. Birçok sıkıntıyla buralara kadar geldik. Savunmada hep farklı isimler oynadı. Önümüzdeki sezon daha iyi bir Fenerbahçe olacaktır" dedi



