Fenerbahçe'de motivasyon; 'İki maçı kazan, hayaline kavuş'

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında yaşanan 2 puanlık kaybın ardından üçüncülük mücadelesi verdiği rakipleriyle oynayacağı kritik maçlara kilitlendi.



Sarı lacivertliler, bugün evinde üçüncü sırada yer alan Sivasspor, bir hafta sonra da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik heyet, Sivasspor maçı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparken, alınacak 3 puanın Beşiktaş galibiyetiyle birleşmesi halinde Fenerbahçe için Avrupa yolunun açılacağını ifade etti.



SON VURUŞLAR YÜZÜNDEN ŞAMPİYONLUK KAÇTI



Teknik heyet, bunun yanı sıra takıma son vuruş konusunda daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bilindiği gibi son Gençlerbirliği maçında Rodrigues uzatma dakikalarında yüzde 100'lük bir pozisyondan yararlanamamıştı.



Antrenörler, "Herkes son vuruşta konsantrasyonunu yüksek tutsun. Kaçırdığımız pozisyonlar şampiyonluğa havlu atmamıza neden oldu. Avrupa biletini de son vuruş eksikliği yüzünden kaybetmeyelim" diyerek takımı motive ediyor.



