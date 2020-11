Fenerbahçe'de milli arada özel hazırlık

Fenerbahçe'nin Konya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra yapılan en büyük eleştiri, "Sadece kanat ortalarıyla gol arıyor" olmuştu



Teknik direktör Erol Bulut, milli arayı takıma yeni soluk katma çalışmalarıyla geçirecek. Gelecek dönemde daha üretken bir hücum hattına kavuşulması için teknik heyet ekstra mesai yapacak. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olunan dönemde, gol yüzdesini artırmaya yönelik çalışma programı hazırlanacak.



GARANTİ PAS VE VERKAÇ ÇALIŞMASI YAPILACAK



Kanat ortaları dışında akan oyunda etkili hücum varyasyonları üzerinde yoğun bir analiz dönemi geçirilecek. Fenerbahçe, özellikle ceza sahası çevresinde garanti pas ve verkaç çalışması yapacak.



Bulut, Konyaspor mağlubiyeti sonrasında kadroda bazı değişikliklere de gitmeyi planlıyor. Sosa'nın döneceği 11'de Cisse, Perotti, Mert, Ferdi gibi isimlerin yer alabileceği gelen bilgiler arasında. Sangare ve Novak'ın da süreleri artırılacak. Her oyuncu her an oynatılmaya hazır olacak