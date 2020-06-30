Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın bileti kesildi

Fenerbahçe'de Miha Zajc için çanlar çalıyor. Fenerbahçe, orta saha oyuncusu için yeni planını belirledi.

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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın bileti kesildi
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30 Haziran 2020 12:30
Bir türlü bekleneni veremeyen Sloven orta saha oyuncusu, geçen hafta özel izin alarak apar topar ülkesine gitmişti.

Zajc, bu nedenle Yeni Malatya maçında oynamadı. Teknik ekip, 25 yaşındaki futbolcunun üzerini çizdi ve gönderilecekler listesinin en üstüne adını yazdı.

Yönetim, ocak ayında Brescia'nın talip olduğu Miha Zajc'ı satarak az da olsa gelir elde etmeyi umuyor.

Fenerbahçe geçen senenin devre arasında Sloven futbolcu için Empoli'ye 3.5 milyon Euro ve Salih Uçan'ın bonservisini vermişti.



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