Fenerbahçe'de Miha Zajc sabırsızlanıyor!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Miha Zajc, sabırsızlıkla bekliyor.Sarı - lacivertlilerde forma şansı bulamayan Sloven oyuncu, eski menaceriyle yollarını ayırıp yeni bir şirketle anlaştı.Zajc'ın ilk talebi, "Artık oynamak istiyorum. Bu transfer döneminde mutlaka bana takım bulun" oldu. Brescia ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler bir türlü neticelenmedi. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan bir kulübe imza atma ihtimali var.