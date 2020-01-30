Fenerbahçe'de Miha Zajc sabırsızlanıyor!

Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek. Takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc konusunda bir türlü gelişme olmadı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Miha Zajc sabırsızlanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2020 12:16
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Miha Zajc, sabırsızlıkla bekliyor.

Sarı - lacivertlilerde forma şansı bulamayan Sloven oyuncu, eski menaceriyle yollarını ayırıp yeni bir şirketle anlaştı.

Zajc'ın ilk talebi, "Artık oynamak istiyorum. Bu transfer döneminde mutlaka bana takım bulun" oldu. Brescia ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler bir türlü neticelenmedi. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan bir kulübe imza atma ihtimali var.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için