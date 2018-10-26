Fenerbahçe'de Michael Frey, en iyi 11'e seçildi

FREY: "F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

UEFA'nın Avrupa Ligi için her hafta belirlediği ilk 11'de bu hafta ülkemizden de bir oyuncu yer aldı.Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında ağları sarsan golcüsü Michael Frey, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.Fenerbahçe'deki ilk golünü Anderlecht ağlarına yollayan İsviçreli oyuncu, Hasan Ali'nin attığı 2. golde de öncesinde pası veren oyuncu olmuştu.Öte yandan Anderlecht'te Fenerbahçe'ye 2 gol atan Bakkali de kadroda yer verilen bir isim oldu.Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden Frey, yıldızlaştığı Anderlecht maçı sonrasında "Fenerbahçe'yi çok seviyorum" paylaşımı yaptı.Andres Fernandez (Villarreal)Torosidis (Olympiakos)Wallace (Lazio)Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prag)Mercado (Sevilla)Kostic (Frankfurt)Lo Celso (Betis)Loftus-Cheek (Chelsea)Bakkali (Anderlecht)Dabbur (Salzburg)Frey (Fenerbahçe)