Fenerbahçe'de Mesut'a davranış uyarısı

Fenerbahçe'de yönetimin Mesut Özil ile ilgili bir görüşme yapacağı aktarıldı

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Mesut'a davranış uyarısı
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02 Mart 2021 09:38
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanının üzücü tarafı Mesut Özil'in performansıydı. 66. dakikada Bulut tarafından oyundan alınan tecrübeli oyuncunun, yanına giden hocasına tepki gösterdiği görüldü.

Mesut'un bu noktada bir uyarı alabileceği gelen bilgiler arasında. Yönetimin 32 yaşındaki futbolcuya, "Maçın heyecanıyla anlık tepkiler vermek kamuoyunda yanlış anlaşılabilir" diyeceği öğrenildi.



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