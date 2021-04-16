Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlandığı 4 Mart'taki Antalya maçından bu yana formasına hasret.
Mesut Özil, bu nedenle ligde tam 6 karşılaşmayı kaçırdı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu hafta Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor, durumu hakkında sık sık bilgi alıyor.
Mesut Özil'in, pazar günkü mücadelede ikinci yarıda oyuna girerek forma hasretine son vermesi bekleniyor.
Mesut Özil, bu nedenle ligde tam 6 karşılaşmayı kaçırdı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu hafta Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor, durumu hakkında sık sık bilgi alıyor.
Mesut Özil'in, pazar günkü mücadelede ikinci yarıda oyuna girerek forma hasretine son vermesi bekleniyor.