Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı!

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili karar verildi.

Abone Ol
Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 08:38
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlandığı 4 Mart'taki Antalya maçından bu yana formasına hasret.

Mesut Özil, bu nedenle ligde tam 6 karşılaşmayı kaçırdı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu hafta Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor, durumu hakkında sık sık bilgi alıyor.

Mesut Özil'in, pazar günkü mücadelede ikinci yarıda oyuna girerek forma hasretine son vermesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.