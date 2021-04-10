Fenerbahçe'de Mesut Özil gün sayıyor

Sakatlık yaşadığı 4 Mart'taki Antalya maçından beri sahalardan uzak kalan Mesut Özil, dün takımla çalışmalara başladı. Hedefi, Başakşehir karşısında formasına kavuşmak.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil gün sayıyor
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10 Nisan 2021 12:37
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı, Antalyaspor ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bağları kopma noktasına gelen ve çok uzun süreli bir sakatlığın eşiğinden dönen Mesut Özil, önceki hafta bireysel çalışmalara başlamıştı. Tedavisi tamamlanan ve son kontrolleri yapılan tecrübeli oyuncunun tamamen iyileştiği belirlendi. Mesut, dünkü antrenmanla birlikte takım arkadaşlarına katıldı.

Yıldız futbolcu, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümünde ise kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Mesut, pazartesi günkü Gaziantep maçını da kaçıracak. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun hedefi, bir dahaki hafta sonu Başakşehir ile oynanacak mücadelede formasına kavuşmak.



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