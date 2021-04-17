Fenerbahçe'de Mesut Özil formülü!

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili karar verildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil formülü!
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17 Nisan 2021 10:47
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Süper Lig'de kalan 7 haftada artık hata yapmak istemeyen ve bir seri yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlığı tamamen geçti.

Son Gaziantep maçında orta sahada iyi bir uyum yakalayan teknik heyet, kalan haftalarda Özil'in de dahil olacağı bir plan kurmayı amaçlıyor.

Mesut Özil'i Almanya, Real Madrid ve Arsenal'deki başarılı olduğu mevkiide görevlendirmek isteyen teknik heyet, formül arıyor. Almanya Milli Takımı'nın her dönemini çok iyi takip eden Erdinç Sözer burada önemli rol oynuyor.

4-3-1-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1 ve 4-4-2 gibi sistemler masada duruyor. Mesut Özil'in forvete daha yakın durabileceği bir 4-4-1-1 üzerinde de hesaplar yapılıyor.



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