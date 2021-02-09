Fenerbahçe'de Mesut Özil bir ilki yaşayacak

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve transferi camiada büyük heyecan yaratan dünya yıldızı Mesut Özil, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla sarı-lacivertlilerde ilk kez 11'de görev yapacak.



Daha önce Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve fizik olarak hazır hale gelen yıldız futbolcu, Başakşehir mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe Teknik Heyeti, Başakşehir mücadelesinde sistemi Mesut Özil üzerine kuracak. Sarı-lacivertlilerin ataklarını Mesut yönlendirecek. Tecrübeli oyuncu, duran top ve kornerlerde de topun başına geçecek. Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu, devre arasında kadroya katılan Mesut Özil olacak.



2 MAÇTA 40 DAKİKA FORMA GİYDİ



Hatayspor maçında 77. dakikada; Galatasaray derbisinde ise 63. dakikada oyuna giren ve toplamda 40 dakika forma giyen Mesut Özil, fizik olarak hazır hale geldi. Takımın en önemli kozu olacak yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilerin beklentisi çok yüksek.