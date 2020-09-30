Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ilk 11'i istiyor

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk transferi Mert Hakan Yandaş gözünü ilk 11'e dikti

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ilk 11'i istiyor
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30 Eylül 2020 13:21
Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transferi Mert Hakan Yandaş gözünü ilk 11'e dikti. Hazırlık maçlarında 11'de forma giyen ancak A Milli Takım'ın Macaristan ile oynanan Uluslar Ligi maçında sakatlanan yıldız oyuncu, takıma döndükten sonra Hatayspor ve Galatasaray maçlarında ikinci yarılarda oyuna dahil oldu.

Sakatlığını tamamen atlattığını belirten Milli oyuncu, "Fizik olarak hazırım, son iki karşılaşmada da maç eksiğimi giderdim. Ben kendimi hazır hissediyorum. Ancak forma konusunda son karar teknik heyetin" diyerek ilk 11'e talip olduğunu ifade etti.



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