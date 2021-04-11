Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 11'e göz kırpıyor

Fenerbahçe'de orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş bu hafta ilk 11'de şans bulmayı bekliyor.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 11'e göz kırpıyor
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11 Nisan 2021 12:18
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor.

Mert Hakan'ın Gaziantep maçında 11'de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI

Fenerbahçe, evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.



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