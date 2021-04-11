Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 11'e göz kırpıyor

Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor.
Mert Hakan'ın Gaziantep maçında 11'de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI
Fenerbahçe, evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.
Mert Hakan'ın Gaziantep maçında 11'de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI
Fenerbahçe, evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.