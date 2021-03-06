Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Serdar Aziz hazır

Fenerbahçe'de sarı kart cezaları biten Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz yeniden forma rekabetine dahil oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Serdar Aziz hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2021 13:14
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları sona eren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz yeniden forma rekabetine dahil oldu. İki oyuncu teknik heyetin görev vermesi halinde pazartesi günü sahada yerlerini alacak.

Mert Hakan ön liberoda, Serdar Aziz ise stoperde sergiledikleri performansla, Trabzonspor deplasmanında alınan kritik galibiyette önemli rol oynamıştı...

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.