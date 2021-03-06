Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Serdar Aziz hazır

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları sona eren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz yeniden forma rekabetine dahil oldu. İki oyuncu teknik heyetin görev vermesi halinde pazartesi günü sahada yerlerini alacak.
Mert Hakan ön liberoda, Serdar Aziz ise stoperde sergiledikleri performansla, Trabzonspor deplasmanında alınan kritik galibiyette önemli rol oynamıştı...
Mert Hakan ön liberoda, Serdar Aziz ise stoperde sergiledikleri performansla, Trabzonspor deplasmanında alınan kritik galibiyette önemli rol oynamıştı...