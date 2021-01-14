Fenerbahçe'de Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 90. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mert Hakan, direkt kırmızı kart gördüğü için MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 90. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mert Hakan, direkt kırmızı kart gördüğü için MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.