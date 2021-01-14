Fenerbahçe'de Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Mert Hakan, gördüğü kırmızı kartla Süper Lig'deki Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Mert Hakan cezalı duruma düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2021 23:47
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 90. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mert Hakan, direkt kırmızı kart gördüğü için MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için