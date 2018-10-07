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Fenerbahçe'de Mehmet Topal'a plaket

Fenerbahçe, 500. profesyonel maçına çıkan Mehmet Topal'a plaket verdi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Mehmet Topal'a plaket
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07 Ekim 2018 18:16
Fenerbahçe Kulübü, Spartak Trnava maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel karşılaşmasına çıkan Mehmet Topal'a plaket verdi.

Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, Medipol Başakşehir maçından önce sarı-lacivertli takımın kaptanını tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

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