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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici tedirginliği

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, yeni sezona iddialı hazırlanırken yeniden sakatlık kabusu yaşadı. Bu durum teknik heyeti tedirgin etti.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici tedirginliği
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24 Temmuz 2018 11:02
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici tedirginliği! Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon sakatlıklardan çok çekti ve bir türlü düzenli olarak forma giyemedi. Mehmet Ekici, yeni sezona iddialı hazırlanırken yeniden sakatlık k,busu yaşadı.

İsviçre kampında sakatlanan başarılı orta saha oyuncusu, Fulham ve Feyenoord maçlarında görev yapamadı.

Ekici'nin bir türlü sahalara dönememesi, teknik heyette tedirginlik yarattı. Sağlık ekibi, yıldız futbolcuyu Benfica maçlarına yetiştirmeye çalışıyor.

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