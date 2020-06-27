Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'nin sakatlık geçirdiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku!
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27 Haziran 2020 23:01
Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkan orta saha futbolcusunun maçtan sonra çekilen MR'ında sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

30 yaşındaki futbolcunun, sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.



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