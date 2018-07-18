Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.
Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.
Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
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Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.
Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
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