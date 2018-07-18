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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi!
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18 Temmuz 2018 08:57
Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.

Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

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