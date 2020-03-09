Fenerbahçe'de Max Kruse'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı maçta sakatlanan Max Kruse'nin dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin dönüş tarihi belli oldu
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09 Mart 2020 10:57
Fenerbahçe'nin Denizlispor maçında sakatlanan Alman yıldızı Max Kruse'nin sakatlığının ardından durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Max Kruse, Denizlispor maçında bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alman futbolcunun, 4-6 hafta arasında futbol oynayamayacağı öngörüldü.

Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun, 21 Nisan'da İstanbul'da Trabzonspor ile oynanacak kupa rövanşına hazır olması bekleniyor.

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