Fenerbahçe'de Max Kruse'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin Denizlispor maçında sakatlanan Alman yıldızı Max Kruse'nin sakatlığının ardından durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Max Kruse, Denizlispor maçında bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alman futbolcunun, 4-6 hafta arasında futbol oynayamayacağı öngörüldü.
Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun, 21 Nisan'da İstanbul'da Trabzonspor ile oynanacak kupa rövanşına hazır olması bekleniyor.
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Max Kruse, Denizlispor maçında bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alman futbolcunun, 4-6 hafta arasında futbol oynayamayacağı öngörüldü.
Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun, 21 Nisan'da İstanbul'da Trabzonspor ile oynanacak kupa rövanşına hazır olması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın