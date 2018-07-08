Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelengeçtiğimiz sezon beklenen katkıyı verememişti. Kanarya'nın eski hocası Aykut Kocaman tarafından zaman zaman kadroya da alınmayan 30 yaşındaki futbolcu bu sezona çok daha hırslı girdi.Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılma fikrini bir kenara koyan antrenmanlarda canla başla çalışıyor. Kanarya'da son maçını 4 Mart 2018'de oynayan İsla'nın formu Cocu'nun da dikkatini çekti.Mauricio Isla, sarı-lacivertli ekibin sezon başı idmanlarında hırsı ve isteğiyle öne çıkan futbolculardan biri oldu. Adı bir ara gönderilecekler arasında yer alan Şili'li oyuncu hakkında teknik direktör Phillip Cocu da olumlu düşünüyor.Şu ana kadar idmanların en çalışkan ismi olan Isla'nın mevcut formuyla takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mauricio Isla da Avrupa futbolunda kalabilmek için Fenerbahçe formasına tutunmuş durumda. Şili'li futbolcu bu sebeple tüm gücüyle çalışıyor.