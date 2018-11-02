Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena sürprizi

―Kadroda sürprizler var?

―Valbuena



Erwin Koeman: "Fenerbahçe'nin kadrosunda benim için bir sürpriz yok. Harika bir maç olacak, Türkiye'nin en büyük maçına çıkacağız, keyif almak gerekiyor. Rakibimizin hangi durumda olduğunu da çok iyi biliyoruz"

FORVETTE FREY TERCİHİ

'de'nun ayrılışı sonrasında ilk maç olanderbisinde kadro sürprizi yaşandı.Fenerbahçe'de geçici olarak takımın başında yer alan Cocu'nun yardımcısı Koeman, Mathieu Valbuena'yı 11'de görevlendirdi.Mathieu Valbuena, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta görev alırken, 148 dakikada süre bulabilmişti. Tecrübeli oyuncu, son olarak 1 Eylül tarihinde 3-2 mağlup oldukları Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.Fransız yıldız gol ya da asist olarak da takımına katkıda bulunamamıştı.Fenerbahçe'de öte yandan forvette tercih İsviçreli golcü Michael Frey oldu.Islam Slimani'nin cezası nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Roberto Soldado ise yedek kulübesinde yer aldı.