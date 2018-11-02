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Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena sürprizi

Fenerbahçe'de Cocu döneminde 11'de düşünülmeyen isimlerden Mathieu Valbuena, Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena sürprizi
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02 Kasım 2018 19:54
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ayrılışı sonrasında ilk maç olan Galatasaray derbisinde kadro sürprizi yaşandı.

Fenerbahçe'de geçici olarak takımın başında yer alan Cocu'nun yardımcısı Koeman, Mathieu Valbuena'yı 11'de görevlendirdi.

Mathieu Valbuena, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta görev alırken, 148 dakikada süre bulabilmişti. Tecrübeli oyuncu, son olarak 1 Eylül tarihinde 3-2 mağlup oldukları Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Fransız yıldız gol ya da asist olarak da takımına katkıda bulunamamıştı.

―Kadroda sürprizler var?
―Valbuena

Erwin Koeman: "Fenerbahçe'nin kadrosunda benim için bir sürpriz yok. Harika bir maç olacak, Türkiye'nin en büyük maçına çıkacağız, keyif almak gerekiyor. Rakibimizin hangi durumda olduğunu da çok iyi biliyoruz"

FORVETTE FREY TERCİHİ

Fenerbahçe'de öte yandan forvette tercih İsviçreli golcü Michael Frey oldu.

Islam Slimani'nin cezası nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Roberto Soldado ise yedek kulübesinde yer aldı.



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