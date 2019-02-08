  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Diagne'den Trabzon'un öncesinde ÖZEL saç stili
  •  
    Kagawa'nın "EN İYİ" 11'i "Mbappe ve Zlatan yok"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; "Temmuzda yoksunuz"

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena kararı verildi!

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştiri konusu olan Mathieu Valbuena'nın geleceği belli oluyor! Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena kararı verildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 11:03
Fenerbahçe'ye geçen sezon yaklaşık 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştirilen Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği de şekilleniyor.

Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan, Erwin Koeman döneminde ise gösterdiği performansla dikkatleri çeken Fransız yıldızın ülkesine döneceği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerle geçen yıl 2 yıllık sözleşme yapan ve mukavelesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine döneceği kaydedildi.

Valbuena bu sezon 11'i Süper Lig'de olmak üzere 19 maçta forma giyerken 2 gol attı, 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

VALBUENA'YA 6 MAÇ LAZIM

Fenerbahçe'de  Mathieu Valbuena bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse,  opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşme bir yıl uzayacak. Valbuena toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani  6'şar maç daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak edecek



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için