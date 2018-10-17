Fenerbahçe'de Martin Skrtel endişesi!

Fenerbahçe'de takımın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Martin Skrtel'in sözleşmesi 30 Haziran 2019 itibariyle sona eriyor, Ocak 2019'da da kurallar gereği istediği kulüple görüşme hakkı kazanıyor.

17 Ekim 2018 08:29
Fenerbahçe'de Martin Skrtel endişesi!
Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da sportif anlamda sonuçları düzeltmek için çabalarken, transfer dönemi de yaklaşıyor. Hem iç transfer hem de dış transferde sarı-lacivertli kulübü yoğun günler bekliyor.

Transfer gündemindeki en önemli meselelerin başında Martin Skrtel ismi geliyor. Sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Skrtel, performansı ve liderliğiyle sembol oyunculardan biri olma yolunda hızla ilerliyor. Slovak stoperle ilgili şu anda tek sıkıntı; sözleşmesinin sona eriyor olması. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2019'da bitecek.

Kurallar gereği de Skrtel, Ocak 2019'dan itibaren istediği kulüple görüşme hakkını edinecek. Sarı-lacivertlilerde şu anda sözleşmesi bitecek oyuncular için bir adım atılmadı. Phillip Cocu'nun vazgeçilmezi olan ve oynadığı futbolla ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncunun, takımının en iyisi olarak yorumlanıyor.

STEVEN GERRARD, TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Başkan Ali Koç ve yönetimin de hem oyun olarak hem de profesyonel anlamda takdir ettiği Skrtel için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor.

En azından 1 sene daha Fenerbahçe'de kalması istenen Skrtel'in hedefi de EURO2020'de oynayabilmek.. Slovakya Milli Takımı ile 100. kez sahaya çıkarak ayrı bir gururu yaşayan başarılı savunmacı, kulüp kariyerini de riske atmak istemiyor.

Öte yandan, Martin Skrtel konusunda İskoçya'da Rangers'ı çalıştıran Liverpool'dan eski arkadaşı Steven Gerrard'da takipte duruyor. Gerrard şu an için Skrtel'i takip ederken, İngiltere Premier Lig ve Championship'ten de birçok kulübün yıldız futbolcuyu izlediği bildirildi.



Kaynak: Milliyet

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