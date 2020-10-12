'Fenerbahçe'de Marcos Rojo direkten döndü!'

Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe için dün İngiliz basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz basınında yer alan haberde, Sarı-Lacivertliler'in Marcos Rojo ile anlaştığını ancak Manchester United'ın bu transfere izin vermediği bilgisi paylaşıldı.



Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Rojo, Estudiantes'ten Manchester Untied'a döndükten sonra Türkiye'den kendisine teklif geldi. Bu teklifi kendisi kabul etti ancak M.United buna izin vermedi. Marcos Rojo ise gitmek için yalvardı."



TÜRKİYE'DEN YİNE TEKLİF VAR



Rojo'nun Lindelof ve Eric Bailly'nin arkasında üçüncü stoper konumunda olduğunu belirten İngiliz basını, ayrılığın ocak ayında gerçekleşebileceğini vurguladı.



İngiliz gazeteci Duncan Castles da "Manchester United, Rojo'yu tutmak istiyor ama sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Rojo'ya Türkiye'den yine teklifler olduğunu söyleyebilirim." dedi.



Fenerbahçe'nin Rojo transferinde mutlu sona ulaşamamasının ardından Marcel Tisserand'a imza attırdığı kaydedildi.



