Fenerbahçe'de Mame Thiam takıma ısınıyor

Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, önceki gün takım arkadaşları Samandıra'da tanışmıştı. Ancak kaynaşma, dünkü Topuk Yaylası kampında gerçekleşti.



Sarı-Lacivertli futbolcular yeni takım arkadaşları 28 yaşındaki Senegalli santrforu sıcak bir şekilde karşıladı. Teknik direktör Erol Bulut da idman öncesi Thiam ile kısa bir hoş geldin sohbeti yaparken, golcünün idmandaki çalışma azmi göz doldurdu.



Teknik ekipteki yardımcılarıyla beraber yeni yıldızlarını yakından takip eden Erol hoca, özellikte Thiam'ı yeni sezona iyi bir şekilde hazırlayıp oyuncusundan maksimum şekilde verim almayı hedefliyor.



