Fenerbahçe'de Mame Thiam takıma ısınıyor

Sarı-Lacivertliler'in yeni yıldızı Mame Thiam, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalara başarılı performansıyla hızlı bir giriş yaptı. Teknik ekibin formundan memnun kaldığı Senegalli oyuncu, takım arkadaşlarıyla da kısa sürede kaynaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Mame Thiam takıma ısınıyor
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20 Ağustos 2020 11:42
Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, önceki gün takım arkadaşları Samandıra'da tanışmıştı. Ancak kaynaşma, dünkü Topuk Yaylası kampında gerçekleşti.

Sarı-Lacivertli futbolcular yeni takım arkadaşları 28 yaşındaki Senegalli santrforu sıcak bir şekilde karşıladı. Teknik direktör Erol Bulut da idman öncesi Thiam ile kısa bir hoş geldin sohbeti yaparken, golcünün idmandaki çalışma azmi göz doldurdu.

Teknik ekipteki yardımcılarıyla beraber yeni yıldızlarını yakından takip eden Erol hoca, özellikte Thiam'ı yeni sezona iyi bir şekilde hazırlayıp oyuncusundan maksimum şekilde verim almayı hedefliyor.

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