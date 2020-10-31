Fenerbahçe'de Mame Thiam, takıma dönmek için hazır!

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, geçtiğimiz hafta yaşadığı alerjik reaksiyon nedeniyle önce idmanlara çıkamamış ardından Trabzonspor maçının kadrosunda yer almamıştı.
Thiam, gördüğü tedavi sonrası tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Hiçbir sorunu kalmayan golcü futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde maç kadrosundaki yerini alabilecek.
Thiam, gördüğü tedavi sonrası tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Hiçbir sorunu kalmayan golcü futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde maç kadrosundaki yerini alabilecek.