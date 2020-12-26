Fenerbahçe'de Mame Thiam formayı kaptı

Uzun süre yedek soyunan ve son olarak Başakşehir maçına 11'de başlayan Mame Thiam, Erol Bulut'tan formayı kaptı. Başakşehir maçıyla 5 hafta sonra 11'e giren Senegalli sol açık, 1 asist yaptığı mücadelede teknik heyetten tam puan aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mame Thiam formayı kaptı
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26 Aralık 2020 14:57
En son 8. haftada Kadıköy'de 2-0 kaybedilen Konyaspor maçında 11'de sahaya çıkan ve ilk yarı sonunda oyundan alınan Thiam, Başakşehir maçındaki performansıyla teknik heyetten tam puan aldı.

28 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek haftalarda da 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Ligde 10 maçta 2 kez ağları sarsan Senegalli futbolcu, 90 dakika sahada kaldığı Başakşehir karşılaşmasında son golde Mert Hakan'a asist yaparak, sarı-lacivertli formayla ilk kez asist siftahı yaptı.

Mücadelede yüzde 66 pas isabetiyle oynayan Thiam, 7 ikili mücadeleden galip ayrıldı.






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