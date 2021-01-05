Fenerbahçe'de Mame Thiam ayakta alkışlandı

Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mame Thiam ayakta alkışlandı
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05 Ocak 2021 08:32
Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı. 2 golle galibiyeti getiren Senegalli yıldızı başkan Ali Koç protokol tribününde ayakta alkışlayarak saha dışına uğurladı. Fenerbahçeli yöneticiler de Ali Koç'a eşlik etti. Yedek kulübesinden de Erol Bulut ve takım arkadaşları Thiam'ı tek tek tebrik etti.


 



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