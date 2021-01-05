Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı. 2 golle galibiyeti getiren Senegalli yıldızı başkan Ali Koç protokol tribününde ayakta alkışlayarak saha dışına uğurladı. Fenerbahçeli yöneticiler de Ali Koç'a eşlik etti. Yedek kulübesinden de Erol Bulut ve takım arkadaşları Thiam'ı tek tek tebrik etti.
Fenerbahçe'de Mame Thiam ayakta alkışlandı
Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.
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05 Ocak 2021 08:32
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