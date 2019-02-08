VICTOR MOSES YEDEKLER ARASINDA

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de maç öncesinde hastalık şoku yaşandı.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Martin Skrtel, karşılaşma öncesinde bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldı.Skrtel'in yerine Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz ilk 11'e monte edildi ve ilk maçına çıkmış oldu.Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sonradan oyuna girerek ağları sarsan Victor Moses, Kayserispor maçında 11'de şans bulamadı.Andre Ayew ve Nabil Dirar kanatlarda yer alırken, Tolgay Arslan da ilk kez ilk 11'de şans buldu.Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde, Harun, İsmail, Alper, Zajc, Eljif, Ferdi, Moses, Valbuena, Frey, Slimani isimleri yer aldı.