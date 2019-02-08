  •  
    Kayseri'de Volkan'a büyük bir tepki var!
  •  
    Bu hafta sonu mutlaka izlenesi 10 KRİTİK maç!..
  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    Diagne'den Trabzon'un öncesinde ÖZEL saç stili

Fenerbahçe'de maç öncesinde hastalık

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Martin Skrtel, Kayserispor maçı kadrosundan rahatsızlığı nedeniyle çıkarıldı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de maç öncesinde hastalık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 19:37
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de maç öncesinde hastalık şoku yaşandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Martin Skrtel, karşılaşma öncesinde bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Skrtel'in yerine Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz ilk 11'e monte edildi ve ilk maçına çıkmış oldu.

VICTOR MOSES YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sonradan oyuna girerek ağları sarsan Victor Moses, Kayserispor maçında 11'de şans bulamadı.

Andre Ayew ve Nabil Dirar kanatlarda yer alırken, Tolgay Arslan da ilk kez ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde, Harun, İsmail, Alper, Zajc, Eljif, Ferdi, Moses, Valbuena, Frey, Slimani isimleri yer aldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için