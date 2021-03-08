Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanı

Dizindeki sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı öncesinde son bir kontrole girecek. Sonuçlar olumlu çıkarsa teknik direktör Erol Bulut, yıldız futbolcuyu as kadroda sahaya sürecek

Haber; Sabah
Abone Ol
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2021 09:48
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Süper Lig'de 2 Şubat'taki Hatayspor maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve yokluğunda takım için önemi daha da iyi anlaşılan Luiz Gustavo, dün Konyaspor mücadelesinin kafilesine dahil oldu. Oynamak isteyen ve teknik direktör Erol Bulut ile hafta içinde yaptığı görüşmede fiziksel eksiğinin kalmadığını belirterek forma talep eden Brezilyalı orta saha, bugün son bir kontrole daha girecek. Eğer testlerde sonuç olumlu çıkarsa, 33 yaşındaki yıldız futbolcu zorlu karşılaşmada ilk 11'de şans bulacak. 

OYNATSAYDIK SEZONU KAPATIRDI

Risk almak istemeyen Bulut'un yüzde 100 emin olmadan oyuncusunu sahaya sürmeyeceği kaydedildi. Gustavo'nun ikinci devre şans bulması şu an daha yüksek ihtimal görünüyor.

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu da yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun kasığının birinde yüzde 50 yırtılma vardı. 4 haftadan önce oynatılsaydı sezonu kapatabilirdi" dedi.

5 MAÇ KAÇIRDI
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'NİN KADER MAÇI

Fenerbahçe ligde en kritik maçına bugün çıkacak. Hafta içinde Antalya ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk yenilgisini Konya'dana lan Kanarya, geçen sezon deplasmanda 9 kişi kalan rakibine 1-0'lık skorla boyun eğmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.