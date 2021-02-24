Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yüzde 50!

Luiz Gustavo, Hatayspor maçında sakatlandı, Fenerbahçe tepetaklak oldu. Kritik Trabzonspor maçı öncesinde Sambacı'dan gelecek müjdeli haber dört gözle bekleniyor. Ancak tecrübeli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Gustavo, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Buna rağmen dizindeki ağrılar geçmiş değil. Sambacı'nın sakatlığının son durumunu görmek için bugün MR çekilecek. Gustavo, teknik ekiple yaptığı görüşmede Trabzonspor maçının sezonun kaderini belirleyecek nitelikte olduğu ve mutlaka sahada yer almak istediğini söyledi. Ancak Erol Bulut, sağlık heyetinden gelecek haberi bekliyor. Luiz Gustavo'nun pazar günkü mücadelede sahada olma ihtimali şimdilik yüzde 50 gözüküyor.



İrfan'ın durum iyi



Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci'nin durumu ise Luiz Gustavo'ya oranla daha iyi. Milli yıldız da bugün son kez muayene edilecek. İrfan'ın, Trabzon kafilesinde yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Erol Bulut'un başarılı orta saha oyuncusunu mücadeleye yedek başlatıp maçın gidişatına göre oyuna alması bekleniyor.



Gustavo'suz tablo kötü



Fenerbahçe, bu sezon yıldız futbolcudan yoksun çıktığı maçlarda büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Gustavo'nun cezalı olduğu Denizlispor maçını 2-0 kazandı ancak Altay mücadeleyi 7 kurtarışla tamamladı. Tecrübeli oyuncunun dizinden sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmalarda ise ligde Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kanarya, Galatasaray ve Göztepe'ye kaybetti. Kupada ise Başakşehir karşısında havlu attı.



