Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı

Fenerbahçe'de "Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci ne zaman oynayacak?" sorusunun yanıtı belli oldu.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı
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21 Şubat 2021 10:58
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin ne zaman oynayacağı merakla bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri devam ediyor.

Durumları her geçen gün iyiye giden ikili önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak.

Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, idman performanslarına göre Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek.



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