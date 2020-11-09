Fenerbahçe'de Luiz Gustavo tehlikesi

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo'nun sarı kart sınırında olması endişe yarattı.



Luiz Gustavo, Konyaspor karşısında mücadelesiyle yine alkış aldı. 3 ikili mücadele, 1 hava topu kazanan, yüzde 89,4 (42/47) pas isabeti yakalayan Brezilyalı ön liberoda sarı tehlike ise devam ediyor.



Üç sarı kartı olan yıldız, Gençlerbirliği deplasmanında oynayıp kart görürse Beşiktaş derbisinde yer alamayacak. Teknik heyet, Sambacıdan dikkatli olmasını isteyecek.



