Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kalan haftalarda kulübeye çekilebilir!

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun son haftalarda yedek kalabileceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kalan haftalarda kulübeye çekilebilir!
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11 Nisan 2021 13:54
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile ilgili karar aşamasına gelindi. Son haftalarda değişime gidilebileceği ve Gustavo'nun 'dinlendirilerek' kenara geleceği öğrenildi. Orta sahada 3 dinamik ismin yer alması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Luiz Gustavo'nun kalan maçlarda dinlendirilmesinin tartışıldığını açıkladı. Demir, Gustavo'nun işin savunma yönünde etkili olduğunu ama pozisyon üretme ve final paslarında yetersiz olduğunu söyledi.

Taraftarın Gustavo'ya tepkili olduğunu ve dinlendirilmesinin istendiğini söyleyen Demir, Gustavo'nun yerine Sosa'nın görev alabileceğini belirtti.

Haberde ayrıca Luiz Gustavo'nun rakibe, maça ve maçın gidişatına göre kullanılabileceği, tecrübesinden faydalanılmak istediği ancak daha hücumcu bir Fenerbahçe için kenara gelmesi gerektiği aktarıldı.



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