Fenerbahçe'de Luiz Gustavo hazırlığı

Sakatlanana kadar 11'in değişmez ismi olan Luiz Gustavo'nun da sakatlığı geçti. Fenerbahçe'de şimdi orta saha kurgusu merak ediliyor.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo hazırlığı
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11 Mart 2021 12:08
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe için karar anı geldi çattı. Sosa son haftalarda Mert Hakan ile uyum yakaladı. Sakatlanana kadar 11'in değişmez ismi olan Gustavo'nun da sakatlığı geçti. Teknik direktör Erol Bulut'u, Gençlerbirliği maçında Mert Hakan'ın yanında kimi oynatacağı konusunda zor bir karar bekliyor.

Jose Sosa kendine geldi

Sezon başında takıma katılan Arjantinli yıldız, Fenerbahçe kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı. Ancak yüksek formu fazla uzun sürmedi. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir dönem kulübeye mahkum kalan Sosa, yeniden kendini buldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu özellikle son haftalarda Mert Hakan Yandaş ile iyi bir uyum yakaladı. Jose Sosa, Gustavo'nun yokluğunda, Ozan'ın da kesik yemesiyle birlikte savunmaya da daha fazla yardım etmeye başladı. Konya maçında 4 top kaptı. Yıldız futbolcu, 11'de devam etmek istediğini formuyla gösterdi.

Luiz Gustavo için derbi hazırlığı

Sambacı, yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecinin ardından Konya'da sahalara döndü. Gustavo, beklendiği gibi maçın son yarım saatinde forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmedi. Ancak Erol Bulut, bir sonraki hafta Beşiktaş ile oynanacak kritik maça kadar öğrencisini tamamen hazır hale getirmek istiyor.

Bu nedenle Gençlerbirliği karşısında Sambacı'nın çok daha fazla süre alması gerekiyor. Bulut, Beşiktaş'ı düşünerek Gustavo'yu bu hafta 11 başlatıp daha çok sahada tutabilir. Ancak tercihi kolay olmayacak.

Luiz Gustavo'lu muhtemel 11



Luiz Gustavo'suz muhtemel 11





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