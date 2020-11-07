Fenerbahçe'de Luiz Gustavo endişesi

Sambacı bu akşam kart görürse Gençlerbirliği deplasmanında cezalı olacak. Eğer kart görmezse, bu kez de Beşiktaş derbisi öncesinde Başkent'teki mücadeleye sınırda çıkacak.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo endişesi
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07 Kasım 2020 11:54
Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri oldu. Gustavo'nun orta sahadaki müthiş performansının, alınan seri galibiyetlerde payı büyük. Ancak tecrübeli futbolcu, gördüğü 3 sarı kartla sınıra geldi.

BÜYÜK İKİLEM

Sambacı için büyük bir ikilem var. Eğer Konyaspor mücadelesinde sarı kart alırsa, Milli aradan sonraki Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Gustavo, bu akşamki maçı kartsız bitirirse bu kez de Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına sınırda çıkmış olacak.



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