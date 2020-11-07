Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri oldu. Gustavo'nun orta sahadaki müthiş performansının, alınan seri galibiyetlerde payı büyük. Ancak tecrübeli futbolcu, gördüğü 3 sarı kartla sınıra geldi.



BÜYÜK İKİLEM



Sambacı için büyük bir ikilem var. Eğer Konyaspor mücadelesinde sarı kart alırsa, Milli aradan sonraki Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Gustavo, bu akşamki maçı kartsız bitirirse bu kez de Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına sınırda çıkmış olacak.



