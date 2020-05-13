Fenerbahçe'de Luiz Gustavo dümene geçiyor

Emre Belözoğlu sezon sonunda futbolu bırakıp sportif direktörlüğe geçiş yapacak. Tecrübeli oyuncunun jübilesinin ardından kaptanlık pazubandını takacak yeni isim büyük ölçüde belli: Luiz Gustavo...

Haber; Güneş
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo dümene geçiyor
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13 Mayıs 2020 11:51
Brezilyalı yıldız daha ilk sezonunda gerek performansı gerekse kişiliği ve mücadeleci yapısıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. Önemli bir kariyere de sahip olan Gustavo, hem Emre Belözoğlu'nun hem de yönetimin yeni sezondaki 1 numaralı kaptan adayı konumunda.

Luiz Gustavo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı. Performansından memnun bırakan futbolcu, 2 gol attı 1 de asist yaptı.

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