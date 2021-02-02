'Fenerbahçe'de limit yanacaktı, İrfan Can alındı'

G.Saray ile girilen rekabette kazanan taraf olan ve İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir hamleden çok sayıda kazanç çıkardı. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi şu şekilde...



YANACAK OLAN LİMİTLER KULLANILDI

Fenerbahçe'nin Vedat ve Jailson'dan elde ettiği bonservis geliri sezon sonu kullanılamayacaktı. Bu bonservis geliriyle geleceğe sağlam bir yatırım yapılmış oldu.



EZELİ RAKİBİNIN ELİ ZAYIFLADI

Galatasaray, transferi bitirmek üzereyken devreye girildi ve İrfan Can kadroya katıldı. Böylelikle Fenerbahçe, ezeli rakibinin güçlenmesini engellemiş oldu.



SEZON SONUNA HİÇ İŞ BIRAKILMADI

Fenerbahçe, Sosa'dan beklediği verimi alamadığı için sezon sonunda orta saha oyuncusu arayacaktı. İrfan transferiyle sezon sonuna iş bırakılmadı ve sorun erkenden çözüldü.



A MİLLİ OYUNCU KADROYA KATILDI

Daha önce çok uğraşılmasına rağmen gerçekleştirilemeyen İrfan Can transferi bu kez sonlandırıldı. Fenerbahçe A Milli Takım'ın önemli bir parçasını kadrosuna dahil etti.



